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Воронков Василий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

02.12.1829

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Воронков Ефим Федорович

Мать: Воронкова Васса Кузьминична

Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Воронков Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Воронков Захар Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1829

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
торговля
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.12.1829
Причина смерти: чахотка
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