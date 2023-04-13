Воронков Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти02.12.1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
До 1815
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Воронков Захар Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1829
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
торговля
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.12.1829
Причина смерти: чахотка