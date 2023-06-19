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Воронков Григорий Ефимович

Место рождения

Приморск

Дата рождения

1800

Дата смерти

23.07.1863

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Воронков Ефим Федорович

Мать: Воронкова Васса Кузьминична

Рождение ребёнка
02.02.1829

Сын: Воронков Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Кузьминична

Рождение ребёнка
10.03.1834

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Кузьминична

Рождение ребёнка
1847

Сын: Воронков Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Кузьминична

Бракосочетание
28.01.1853

Жена: Воронкова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронкова Анастасия Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.07.1863