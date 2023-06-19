Воронков Григорий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти23.07.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
02.02.1829
Сын: Воронков Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Кузьминична
Рождение ребёнка
10.03.1834
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Кузьминична
Рождение ребёнка
1847
Сын: Воронков Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Кузьминична
Бракосочетание
28.01.1853
Жена: Воронкова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.07.1863