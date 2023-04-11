Володин Леонтий Владимиров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Володина Татьяна Григорьева
Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1869
Дочь: Володина Агафья Леоньтьева
Мать ребёнка: Володина Татьяна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно