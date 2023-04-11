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Володин Леонтий Владимиров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Володин Владимер Парамонов

Мать: Володина Параскева Яковлева

Рождение ребёнка
1860

Сын: Володин Кирилл Леоньтьев

Мать ребёнка: Володина Татьяна Григорьева

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1869

Дочь: Володина Агафья Леоньтьева

Мать ребёнка: Володина Татьяна Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Татьяна Григорьева

Смерть
Неизвестно