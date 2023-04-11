Володина Татьяна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Володин Леонтий Владимиров
Кулюкова, Неделинская волость, Малоярославецкий уезд
Рождение ребёнка
05.02.1869
Дочь: Володина Агафья Леоньтьева
Отец ребёнка: Володин Леонтий Владимиров
Смерть
Неизвестно