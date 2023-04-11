Володина Татьяна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолодина Татьяна Григорьева

Володина Татьяна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Леонтий Владимиров

Рождение ребёнка
1860

Сын: Володин Кирилл Леоньтьев

Отец ребёнка: Володин Леонтий Владимиров

Кулюкова, Неделинская волость, Малоярославецкий уезд
Рождение ребёнка
05.02.1869

Дочь: Володина Агафья Леоньтьева

Отец ребёнка: Володин Леонтий Владимиров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.