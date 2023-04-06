Володина Параскева Яковлева
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти01.12.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Володин Мартин Владимиров
Отец ребёнка: Володин Владимер Парамонов
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Володин Владимер Парамонов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Володин Леонтий Владимиров
Отец ребёнка: Володин Владимер Парамонов
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Володин Владимер Парамонов
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Володин Владимер Парамонов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Володина Матрена Владимирова
Отец ребёнка: Володин Владимер Парамонов
Смерть
01.12.1880