Володина Параскева Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолодина Параскева Яковлева

Володина Параскева Яковлева

avatar

Место рождения

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1795

Дата смерти

01.12.1880

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Володин Мартин Владимиров

Отец ребёнка: Володин Владимер Парамонов

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Володин Тихон Владимиров

Отец ребёнка: Володин Владимер Парамонов

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Володин Леонтий Владимиров

Отец ребёнка: Володин Владимер Парамонов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Володин Иван Владимиров

Отец ребёнка: Володин Владимер Парамонов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Володин Семен Владимиров

Отец ребёнка: Володин Владимер Парамонов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Володина Матрена Владимирова

Отец ребёнка: Володин Владимер Парамонов

Смерть
01.12.1880
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close