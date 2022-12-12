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Степанов Андрей Евфимович

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Место рождения

Худяково, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Степанов Ефим Терентьевич

Мать: не указана

Худяково, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Степанов Ефим Андреевич

Мать ребёнка: Степанова Марина Григорьевна

Худяково, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Степанов Константин Андреевич

Мать ребёнка: Степанова Марина Григорьевна

Худяково, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
1913

Жена: Савченко Анна Дмитриевна

Худяково, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Брак по счёту второй, муж умер около 1921г
Рождение ребёнка
17.05.1914

Сын: Степанов Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Савченко Анна Дмитриевна

Лопатки, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
18.05.1914

Дочь: Степанова Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Савченко Анна Дмитриевна

Лопатки, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
19.03.1919

Сын: Степанов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Савченко Анна Дмитриевна

Лопатки, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Марина Григорьевна

Смерть
1921
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