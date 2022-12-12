Степанов Андрей Евфимович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Степанов Ефим Терентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Степанова Марина Григорьевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Степанов Константин Андреевич
Мать ребёнка: Степанова Марина Григорьевна
Бракосочетание
1913
Жена: Савченко Анна Дмитриевна
Брак по счёту второй, муж умер около 1921г
Рождение ребёнка
17.05.1914
Мать ребёнка: Савченко Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.05.1914
Дочь: Степанова Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Савченко Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.03.1919
Мать ребёнка: Савченко Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921