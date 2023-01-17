Степанов Ефим Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Степанов Андрей Евфимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Степанова Варвара Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно