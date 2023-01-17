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Степанов Ефим Терентьевич

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Место рождения

Духовщина, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Духовщина, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Степанов Андрей Евфимович

Мать ребёнка: не указана

Худяково, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Степанов Степан Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Худяково, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Степанова Варвара Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Степанов Роман Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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