Савченко (Охапкина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко (Охапкина) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Худяково, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Худяково, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
1913

Муж: Степанов Андрей Евфимович

Худяково, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Брак по счёту второй, муж умер около 1921г
Рождение ребёнка
17.05.1914

Сын: Степанов Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Степанов Андрей Евфимович

Лопатки, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
18.05.1914

Дочь: Степанова Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Степанов Андрей Евфимович

Лопатки, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
19.03.1919

Сын: Степанов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Степанов Андрей Евфимович

Лопатки, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
1922

Муж: Савченко Трофим

Худяково, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1958
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