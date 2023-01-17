Савченко (Охапкина) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1913
Брак по счёту второй, муж умер около 1921г
Рождение ребёнка
17.05.1914
Отец ребёнка: Степанов Андрей Евфимович
Рождение ребёнка
18.05.1914
Дочь: Степанова Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Степанов Андрей Евфимович
Рождение ребёнка
19.03.1919
Отец ребёнка: Степанов Андрей Евфимович
Бракосочетание
1922
Муж: Савченко Трофим
Смерть
1958