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Жариков Михей Николаевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 13.08.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.08.1822

Отец: Жариков Николай Деевич

Мать: Жарикова Ефимия Онуфриевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Жарикова Пелагея Михеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1852

Дочь: Жарикова Евдокия Михеевна

Мать ребёнка: Жарикова Феодосия Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарикова Феодосия Георгиевна

Смерть
Неизвестно