Жариков Михей Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 13.08.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.08.1822
Отец: Жариков Николай Деевич
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Жарикова Пелагея Михеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1852
Дочь: Жарикова Евдокия Михеевна
Мать ребёнка: Жарикова Феодосия Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно