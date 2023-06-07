Елякина Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елякина Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1845

Сын: Елякин Иосиф Зиновьевич

Отец ребёнка: Елякин Зиновий Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.11.1853

Сын: Елякин Митрофан Зиновьевич

Отец ребёнка: Елякин Зиновий Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.12.1855

Сын: Елякин Степан Зиновьевич

Отец ребёнка: Елякин Зиновий Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.06.1858

Дочь: Елякина Акилина Иосифовна

Отец ребёнка: Елякин Зиновий Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елякин Зиновий Иосифович

Смерть
Неизвестно
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