Елякина Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1845
Отец ребёнка: Елякин Зиновий Иосифович
Рождение ребёнка
21.11.1853
Сын: Елякин Митрофан Зиновьевич
Отец ребёнка: Елякин Зиновий Иосифович
Рождение ребёнка
26.12.1855
Отец ребёнка: Елякин Зиновий Иосифович
Рождение ребёнка
01.06.1858
Дочь: Елякина Акилина Иосифовна
Отец ребёнка: Елякин Зиновий Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно