Жариков Николай Деевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖариков Николай Деевич

Жариков Николай Деевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Жариков Дей Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Жариков Матвей Николаевич

Мать ребёнка: Жарикова Ефимия Онуфриевна

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Жариков Яков Николаевич

Мать ребёнка: Жарикова Ефимия Онуфриевна

Рождение ребёнка
Около 18.08.1811

Сын: Жариков Петр Николаевич

Мать ребёнка: Жарикова Ефимия Онуфриевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.1819

Сын: Жариков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Жарикова Ефимия Онуфриевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Жариков Михей Николаевич

Мать ребёнка: Жарикова Ефимия Онуфриевна

Рождение ребёнка
Около 13.08.1822

Сын: Жариков Михей Николаевич

Мать ребёнка: Жарикова Ефимия Онуфриевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарикова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарикова Ефимия Онуфриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close