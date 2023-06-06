Жариков Николай Деевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Жариков Дей Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Жариков Матвей Николаевич
Мать ребёнка: Жарикова Ефимия Онуфриевна
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Жарикова Ефимия Онуфриевна
Рождение ребёнка
Около 18.08.1811
Мать ребёнка: Жарикова Ефимия Онуфриевна
Рождение ребёнка
03.02.1819
Сын: Жариков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Жарикова Ефимия Онуфриевна
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Жарикова Ефимия Онуфриевна
Рождение ребёнка
Около 13.08.1822
Мать ребёнка: Жарикова Ефимия Онуфриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жарикова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно