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Жарикова Феодосия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

25.12.1875

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жариков Михей Николаевич

Рождение ребёнка
23.02.1852

Дочь: Жарикова (Жарикова) Евдокия Михеевна

Отец ребёнка: Жариков Михей Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.1855

Сын: Жариков Григорий Михеевич

Отец ребёнка: Жариков Михей Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.04.1857

Сын: Жариков Георгий Михеевич

Отец ребёнка: Жариков Михей Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1858

Дочь: Монина (Жарикова) Евдокия Михеевна

Отец ребёнка: Жариков Михей Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
25.12.1875
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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