Жарикова Феодосия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти25.12.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1852
Дочь: Жарикова (Жарикова) Евдокия Михеевна
Отец ребёнка: Жариков Михей Николаевич
Рождение ребёнка
29.09.1855
Сын: Жариков Григорий Михеевич
Отец ребёнка: Жариков Михей Николаевич
Рождение ребёнка
03.04.1857
Отец ребёнка: Жариков Михей Николаевич
Рождение ребёнка
20.07.1858
Дочь: Монина (Жарикова) Евдокия Михеевна
Отец ребёнка: Жариков Михей Николаевич
Смерть
25.12.1875