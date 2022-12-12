(Мельникова) Агрипина Фролова
Место рождения
Дата рождения14.06.1832
Дата смерти05.10.1832
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1832
Отец: Мельников Фрол Гурьянов
Мать: Мельникова Анна Макарова
Крещение
15.06.1832
воспреемники: Онаго ж села казенный крестьянин Иван Макаров Брыкалов и казеннаго крестьянина Ивана Михайлова Петрова жена Ульяна Лексеева | Казанская церковь
Смерть
05.10.1832
Причина смерти: от падения