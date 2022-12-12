(Мельникова) Агрипина Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мельникова) Агрипина Фролова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.06.1832

Дата смерти

05.10.1832

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1810 г.р.

Мать

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1832

Отец: Мельников Фрол Гурьянов

Мать: Мельникова Анна Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
15.06.1832
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онаго ж села казенный крестьянин Иван Макаров Брыкалов и казеннаго крестьянина Ивана Михайлова Петрова жена Ульяна Лексеева | Казанская церковь
Смерть
05.10.1832
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от падения
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