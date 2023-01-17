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Мельников Фрол Гурьянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Мельников Гурьян Ефимов?

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1826

Жена: Мельникова Анна Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: казенные крестьяне Родион Яковлев Добряков, Алексей Матьвев Тириханов, Матвей Гаврилов Кочетков | Казанская церковь
Рождение ребёнка
20.09.1827

Сын: Мельников Сергей Фролов

Мать ребёнка: Мельникова Анна Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1828

Дочь: Анна Фролова

Мать ребёнка: Мельникова Анна Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1828

Дочь: Ульяна Фролова

Мать ребёнка: Мельникова Анна Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Мария Фролова

Мать ребёнка: Мельникова Анна Макарова

Рождение ребёнка
06.12.1830

Дочь: Анна Фролова

Мать ребёнка: Мельникова Анна Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1832

Дочь: Агрипина Фролова

Мать ребёнка: Мельникова Анна Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1835

Дочь: Марфа Фролова

Мать ребёнка: Мельникова Анна Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.12.1836

Сын: Мельников Степан Фролов

Мать ребёнка: Мельникова Анна Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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