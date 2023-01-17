Мельников Фрол Гурьянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1810
Отец: Мельников Гурьян Ефимов?
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1826
Жена: Мельникова Анна Макарова
воспреемники: казенные крестьяне Родион Яковлев Добряков, Алексей Матьвев Тириханов, Матвей Гаврилов Кочетков | Казанская церковь
Рождение ребёнка
20.09.1827
Мать ребёнка: Мельникова Анна Макарова
Рождение ребёнка
16.12.1828
Дочь: Анна Фролова
Мать ребёнка: Мельникова Анна Макарова
Рождение ребёнка
16.12.1828
Дочь: Ульяна Фролова
Мать ребёнка: Мельникова Анна Макарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Мария Фролова
Мать ребёнка: Мельникова Анна Макарова
Рождение ребёнка
06.12.1830
Дочь: Анна Фролова
Мать ребёнка: Мельникова Анна Макарова
Рождение ребёнка
14.06.1832
Дочь: Агрипина Фролова
Мать ребёнка: Мельникова Анна Макарова
Рождение ребёнка
04.07.1835
Дочь: Марфа Фролова
Мать ребёнка: Мельникова Анна Макарова
Рождение ребёнка
15.12.1836
Мать ребёнка: Мельникова Анна Макарова
Смерть
Неизвестно