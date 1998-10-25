Запевалова (Кузнецова) Александра Васильевна
Место рожденияд. Софиловка, Нижегородская область, Россия
Дата рождения17.03.1913
Дата смерти25.10.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1913
Отец: Кузнецов Василий
д. Софиловка, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Сентемова Нина Викторовна
Отец ребёнка: Запевалов Виктор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1998
старое Дьяковское кладбище, г. Семёнов, Нижегородская область, Россия
Похороны
Неизвестно
г. Семенов, Нижегородская область, Россия