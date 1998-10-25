Запевалова (Кузнецова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запевалова (Кузнецова) Александра Васильевна

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Место рождения

д. Софиловка, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

17.03.1913

Дата смерти

25.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1913

Отец: Кузнецов Василий

Мать: Кузнецова Евдокия Кузьминична

д. Софиловка, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Сентемова Нина Викторовна

Отец ребёнка: Запевалов Виктор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запевалов Виктор Петрович

Смерть
25.10.1998
старое Дьяковское кладбище, г. Семёнов, Нижегородская область, Россия
Похороны
Неизвестно
г. Семенов, Нижегородская область, Россия
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