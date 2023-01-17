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Кузнецов Василий

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
17.03.1913

Дочь: Запевалова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Кузьминична

Софиловка, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Кузьминична

Софиловка, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Кузьминична

Россия
Смерть
Неизвестно
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