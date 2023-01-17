Кузнецов Василий
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
17.03.1913
Дочь: Запевалова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Кузьминична
Россия
Смерть
Неизвестно