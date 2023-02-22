Кузнецова Евдокия Кузьминична
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.03.1869
Дата смерти12.05.1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1869
Отец: Кузьма
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
17.03.1913
Дочь: Запевалова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Кузнецов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузнецов Василий
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Кузнецов Василий
Смерть
12.05.1945
Россия
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область