Кузнецова Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Евдокия Кузьминична

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Место рождения

Россия

Дата рождения

14.03.1869

Дата смерти

12.05.1945

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1869

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
17.03.1913

Дочь: Запевалова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Кузнецов Василий

Софиловка, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кузнецов Василий

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Кузнецов Василий

Софиловка, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
12.05.1945
Россия
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
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