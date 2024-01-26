Калашников Афанасий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Калашникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Фома Афанасьевич
Мать ребёнка: Калашникова ?
Вступление в партию
1920
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Член станичной партийной ячейки | Политика
Смерть
Неизвестно