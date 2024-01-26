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Калашников Афанасий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калашников Яков Алексеевич

Мать: Калашникова (Карнаухова) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Калашникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Фома Афанасьевич

Мать ребёнка: Калашникова ?

Вступление в партию
1920
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Член станичной партийной ячейки | Политика
Смерть
Неизвестно

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