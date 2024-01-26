Калашников Фома Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калашников Афанасий Яковлевич
Мать: Калашникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калашникова) Валентина Фоминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Владимир Фомич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно