Калашникова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Калашников Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Фома Афанасьевич

Отец ребёнка: Калашников Афанасий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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