Калашникова (Карнаухова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Карнаухова) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Карнаухов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Калашников Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Семён Яковлевич

Отец ребёнка: Калашников Яков Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Орлова (Калашникова) Мавра Яковлевна

Отец ребёнка: Калашников Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Калашников Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Калашников Яков Алексеевич

Ловягин, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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