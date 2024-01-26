Калашникова (Карнаухова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Карнаухов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Калашников Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Семён Яковлевич
Отец ребёнка: Калашников Яков Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Орлова (Калашникова) Мавра Яковлевна
Отец ребёнка: Калашников Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Калашников Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Калашников Яков Алексеевич
Ловягин, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно