Калашников Яков Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1966
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Калашников Алексей Дмитриевич
Мать: Калашникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Афанасий Яковлевич
Мать ребёнка: Калашникова (Карнаухова) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Семён Яковлевич
Мать ребёнка: Калашникова (Карнаухова) Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Орлова (Калашникова) Мавра Яковлевна
Мать ребёнка: Калашникова (Карнаухова) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Калашников Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Калашникова (Карнаухова) Елена Николаевна
Ловягин, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1966