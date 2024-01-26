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Калашников Яков Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Калашников Алексей Дмитриевич

Мать: Калашникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: Калашникова (Карнаухова) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Семён Яковлевич

Мать ребёнка: Калашникова (Карнаухова) Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова (Карнаухова) Елена Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Орлова (Калашникова) Мавра Яковлевна

Мать ребёнка: Калашникова (Карнаухова) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Калашников Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Калашникова (Карнаухова) Елена Николаевна

Ловягин, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1966

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