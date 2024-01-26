Калашников Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калашников Дмитрий ?
Мать: Калашникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Калашникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калашникова) Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Калашникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калашникова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Калашникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калашникова) Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Калашникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Илья Алексеевич
Мать ребёнка: Калашникова ?
Рождение ребёнка
1870
Сын: Калашников Яков Алексеевич
Мать ребёнка: Калашникова ?
Смерть
Неизвестно