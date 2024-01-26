Калашников Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калашников Дмитрий ?

Мать: Калашникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Калашникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Калашникова) Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Калашникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Калашникова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Калашникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Калашникова) Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Калашникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Калашникова ?

Рождение ребёнка
1870

Сын: Калашников Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Калашникова ?

Смерть
Неизвестно

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