Калашникова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Калашников Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Калашникова) Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Калашников Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Калашникова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Калашников Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Калашникова) Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Калашников Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Калашников Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Калашников Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Калашников Алексей Дмитриевич

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