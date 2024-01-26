Калашникова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Калашников Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калашникова) Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Калашников Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калашникова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Калашников Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калашникова) Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Калашников Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Илья Алексеевич
Отец ребёнка: Калашников Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Калашников Яков Алексеевич
Отец ребёнка: Калашников Алексей Дмитриевич