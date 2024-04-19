Онучин Андрей Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Онучин Пантелей Нестерович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Онучина Фекла Григорьевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Онучина) Анисья Андреевна
Мать ребёнка: Онучина Фекла Григорьевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Онучина Фекла Григорьевна
Смерть
Неизвестно