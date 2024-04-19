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Онучин Андрей Пантелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Онучин Пантелей Нестерович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онучина Фекла Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Большое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1835

Сын: Онучин Никанор Андреевич

Мать ребёнка: Онучина Фекла Григорьевна

Большое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Онучина) Анисья Андреевна

Мать ребёнка: Онучина Фекла Григорьевна

Большое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1843

Сын: Онучин Ефим Андреевич

Мать ребёнка: Онучина Фекла Григорьевна

Большое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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