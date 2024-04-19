Онучина Фекла Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онучина Фекла Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онучин Андрей Пантелеевич

Место жительства
Неизвестно
Большое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1835

Сын: Онучин Никанор Андреевич

Отец ребёнка: Онучин Андрей Пантелеевич

Большое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Онучина) Анисья Андреевна

Отец ребёнка: Онучин Андрей Пантелеевич

Большое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1843

Сын: Онучин Ефим Андреевич

Отец ребёнка: Онучин Андрей Пантелеевич

Большое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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