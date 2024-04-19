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Онучин Пантелей Нестерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онучин Яким Пантелеевич

Мать ребёнка: не указана

Большое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онучин Степан Пантелеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Большое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1805

Сын: Онучин Андрей Пантелеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Онучин Дементий Пантелеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Онучин Семен Пантелеевич

Мать ребёнка: не указана

Большое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1835

Сын: Онучин Василий Пантелеевич

Мать ребёнка: не указана

Большое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1851
Большое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

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