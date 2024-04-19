Онучин Пантелей Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Онучин Степан Пантелеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Сын: Онучин Андрей Пантелеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Онучин Дементий Пантелеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Онучин Василий Пантелеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1851