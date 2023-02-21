Гостевский Сергей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гостевский Сергей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гостевский Федор Павлович

Мать: Гостевская Мария Харлампьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гостевский Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Гостевская Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гостевская Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Гостевская Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гостевский Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Гостевская Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гостевская Вера

Смерть
Неизвестно
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