Гостевский Сергей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гостевский Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Гостевская Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гостевская Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Гостевская Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гостевский Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Гостевская Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гостевская Вера
Смерть
Неизвестно