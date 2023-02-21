Гостевская (Домбровская) Мария Харлампьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гостевский Павел Федорович
Отец ребёнка: Гостевский Федор Павлович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Гостевский Александр Федорович
Отец ребёнка: Гостевский Федор Павлович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гостевский Михаил Федорович
Отец ребёнка: Гостевский Федор Павлович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Гостевский Федор Федорович
Отец ребёнка: Гостевский Федор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гостевский Николай Федорович
Отец ребёнка: Гостевский Федор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гостевский Сергей Федорович
Отец ребёнка: Гостевский Федор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гостевский Константин Федорович
Отец ребёнка: Гостевский Федор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно