Гостевская (Домбровская) Мария Харлампьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гостевская (Домбровская) Мария Харлампьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Гостевский Павел Федорович

Отец ребёнка: Гостевский Федор Павлович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Гостевский Александр Федорович

Отец ребёнка: Гостевский Федор Павлович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Гостевский Михаил Федорович

Отец ребёнка: Гостевский Федор Павлович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Гостевский Федор Федорович

Отец ребёнка: Гостевский Федор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гостевский Николай Федорович

Отец ребёнка: Гостевский Федор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гостевский Сергей Федорович

Отец ребёнка: Гостевский Федор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гостевский Константин Федорович

Отец ребёнка: Гостевский Федор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гостевский Федор Павлович

Смерть
Неизвестно
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