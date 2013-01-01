Гостевский Федор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гостевский Павел Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гостевский Павел Федорович
Мать ребёнка: Гостевская Мария Харлампьевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Гостевский Александр Федорович
Мать ребёнка: Гостевская Мария Харлампьевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гостевский Михаил Федорович
Мать ребёнка: Гостевская Мария Харлампьевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Гостевский Федор Федорович
Мать ребёнка: Гостевская Мария Харлампьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гостевский Николай Федорович
Мать ребёнка: Гостевская Мария Харлампьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гостевский Сергей Федорович
Мать ребёнка: Гостевская Мария Харлампьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гостевский Константин Федорович
Мать ребёнка: Гостевская Мария Харлампьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно