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Гостевский Федор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гостевский Павел Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Гостевский Павел Федорович

Мать ребёнка: Гостевская Мария Харлампьевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Гостевский Александр Федорович

Мать ребёнка: Гостевская Мария Харлампьевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Гостевский Михаил Федорович

Мать ребёнка: Гостевская Мария Харлампьевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Гостевский Федор Федорович

Мать ребёнка: Гостевская Мария Харлампьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гостевский Николай Федорович

Мать ребёнка: Гостевская Мария Харлампьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гостевский Сергей Федорович

Мать ребёнка: Гостевская Мария Харлампьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гостевский Константин Федорович

Мать ребёнка: Гостевская Мария Харлампьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гостевская Мария Харлампьевна

Смерть
Неизвестно
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