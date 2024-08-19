Пушкин«Черной» Пётр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкин«Черной» Пётр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1590

Дата смерти

01.01.1634

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1590

Отец: Пушкин Тимофей Семенович

Мать: ?

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Воевода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкина (Сумбулова) Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
01.01.1620

Сын: Пушкин Петр Петрович

Мать ребёнка: Пушкина (Сумбулова) Елена Григорьевна

Смерть
01.01.1634

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