Пушкин«Черной» Пётр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1590
Дата смерти01.01.1634
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1590
Отец: Пушкин Тимофей Семенович
Мать: ?
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Воевода
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1620
Сын: Пушкин Петр Петрович
Мать ребёнка: Пушкина (Сумбулова) Елена Григорьевна
Смерть
01.01.1634