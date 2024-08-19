Пушкин Тимофей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1540
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1540
Отец: Пушкин Семен Михайлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкин Иван (Воин) Тимофеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкин Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
01.01.1590
Сын: Пушкин«Черной» Пётр Тимофеевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно