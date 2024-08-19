Пушкин Тимофей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушкин Тимофей Семенович

Пушкин Тимофей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1540

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1540

Отец: Пушкин Семен Михайлович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Иван (Воин) Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
01.01.1590

Сын: Пушкин«Черной» Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.