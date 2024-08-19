Пушкина (Сумбулова) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкина (Сумбулова) Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1590

Дата смерти

01.01.1650

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1590 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1590

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкин«Черной» Пётр Тимофеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1620

Сын: Пушкин Петр Петрович

Отец ребёнка: Пушкин«Черной» Пётр Тимофеевич

Смерть
01.01.1650

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