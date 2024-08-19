Пушкина (Сумбулова) Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1590
Дата смерти01.01.1650
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1590
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1620
Сын: Пушкин Петр Петрович
Отец ребёнка: Пушкин«Черной» Пётр Тимофеевич
Смерть
01.01.1650