Фадей Антонов
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Борунов Антон Трофимов
Мать: Борунова Анна Семёнова
Бракосочетание
06.11.1902
Жена: Татьяна Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1903
Мать ребёнка: Татьяна Петрова
13 октября 1903 по новому стилю
Рождение ребёнка
07.02.1906
Сын: Фёдор Фадеев
Мать ребёнка: Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
04.06.1908
Дочь: Ханова Мария Фадеева
Мать ребёнка: Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
04.09.1909
Сын: Михаил Фадеев
Мать ребёнка: Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
24.02.1912
Дочь: Евдокия Фадеева
Мать ребёнка: Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
10.10.1914
Дочь: Анна Фадеева
Мать ребёнка: Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Татьяна Петрова
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Дедово
Смерть
Неизвестно