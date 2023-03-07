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Фадей Антонов

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Борунов Антон Трофимов

Мать: Борунова Анна Семёнова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.11.1902

Жена: Татьяна Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1903

Сын: Фадеев Роман Фадеевич

Мать ребёнка: Татьяна Петрова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
13 октября 1903 по новому стилю
Рождение ребёнка
07.02.1906

Сын: Фёдор Фадеев

Мать ребёнка: Татьяна Петрова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1908

Дочь: Ханова Мария Фадеева

Мать ребёнка: Татьяна Петрова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1909

Сын: Михаил Фадеев

Мать ребёнка: Татьяна Петрова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1912

Дочь: Евдокия Фадеева

Мать ребёнка: Татьяна Петрова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1914

Дочь: Анна Фадеева

Мать ребёнка: Татьяна Петрова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1922

Сын: Каморщиков Иван Фадеевич

Мать ребёнка: Татьяна Петрова

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Дедово
Смерть
Неизвестно
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