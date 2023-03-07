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Бабин Карп Иванов

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Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Бабин Иван Макаров

Мать: Бабина Настасья

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Анна Карпова

Мать ребёнка: Бабина Елизавета

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Бабин Ларион Карпов

Мать ребёнка: Бабина Елизавета

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Елизавета

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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