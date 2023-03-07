Бабин Карп Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Бабин Иван Макаров
Мать: Бабина Настасья
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Анна Карпова
Мать ребёнка: Бабина Елизавета
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Бабин Ларион Карпов
Мать ребёнка: Бабина Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Елизавета
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834