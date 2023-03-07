Бабина Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Настасья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Бабин Александр Иванов

Отец ребёнка: Бабин Иван Макаров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Бабин Карп Иванов

Отец ребёнка: Бабин Иван Макаров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Мелания Иванова

Отец ребёнка: Бабин Иван Макаров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Бабин Степан Иванов

Отец ребёнка: Бабин Иван Макаров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Иван Макаров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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