Бабина Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Анна Карпова

Отец ребёнка: Бабин Карп Иванов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Бабин Ларион Карпов

Отец ребёнка: Бабин Карп Иванов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Карп Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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