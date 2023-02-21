Вторушина (Воденникова) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторушина (Воденникова) Анна Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1920

Отец: Воденников Ефим Федорович

Мать: Воденникова Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
09.07.1953

Дочь: Тимербава Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Вторушин Николай Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1956

Дочь: Баранова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Вторушин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вторушин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Вторушин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вторушин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Вторушин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вторушин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Вторушин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вторушина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Вторушин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вторушин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Вторушин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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