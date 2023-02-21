Вторушина (Воденникова) Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1920
Рождение ребёнка
09.07.1953
Дочь: Тимербава Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Вторушин Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1956
Дочь: Баранова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Вторушин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вторушин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Вторушин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вторушин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Вторушин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вторушин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Вторушин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вторушина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Вторушин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вторушин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Вторушин Николай Иванович
Смерть
Неизвестно