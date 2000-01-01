Воденникова (Лаптева) Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.05.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Авдотья Ефимовна
Отец ребёнка: Воденников Ефим Федорович
Рождение ребёнка
10.04.1920
Дочь: Вторушина Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Воденников Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Воденников Василий Ефимович
Отец ребёнка: Воденников Ефим Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Воденников Ефим Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воденников Федор Ефимович
Отец ребёнка: Воденников Ефим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.05.1968