Воденникова (Лаптева) Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воденникова (Лаптева) Елизавета Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.05.1968

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Авдотья Ефимовна

Отец ребёнка: Воденников Ефим Федорович

Рождение ребёнка
10.04.1920

Дочь: Вторушина Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Воденников Ефим Федорович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Воденников Василий Ефимович

Отец ребёнка: Воденников Ефим Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воденников Иван Ефимович

Отец ребёнка: Воденников Ефим Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воденников Федор Ефимович

Отец ребёнка: Воденников Ефим Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воденников Ефим Федорович

Смерть
28.05.1968
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