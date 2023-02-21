Вторушин Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вторушин Николай Иванович
Мать: Вторушина Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Вторушина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Викторовна
Мать ребёнка: Вторушина Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно