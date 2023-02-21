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Вторушин Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вторушин Николай Иванович

Мать: Вторушина Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Вторушина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Викторовна

Мать ребёнка: Вторушина Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторушина Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно