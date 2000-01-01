Вторушина (Хелинцева) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторушина (Хелинцева) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Вторушин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Викторовна

Отец ребёнка: Вторушин Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вторушин Виктор Николаевич

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