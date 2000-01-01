Тимербава (Вторушина) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1953
Отец: Вторушин Николай Иванович
Мать: Вторушина Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
26.12.1981
Сын: Тимербаев Александр Рифкатович
Отец ребёнка: Тимербаев Рифкат Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимербаев Рифкат Лазаревич