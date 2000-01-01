Тимербава (Вторушина) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимербава (Вторушина) Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1953

Отец: Вторушин Николай Иванович

Мать: Вторушина Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
26.12.1981

Сын: Тимербаев Александр Рифкатович

Отец ребёнка: Тимербаев Рифкат Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимербаев Рифкат Лазаревич

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