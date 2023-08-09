Лошкаревы Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛошкаревы Василий Степанович

Лошкаревы Василий Степанович

Место рождения

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

22.01.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1865

Отец: Лошкаревы Степан Иванович

Мать: Лошкаревы Стефанида Михайловна

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Метрическая книга родившихся
Крещение
24.01.1865
Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Метрическая книга родившихся
Бракосочетание
1884

Жена: Лошкаревы Прасковья Дмитриевна

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
примерно где то в это время
Рождение ребёнка
09.01.1887

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Лошкаревы Прасковья Дмитриевна

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
10.06.1894

Сын: Лошкаревы Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Лошкаревы Прасковья Дмитриевна

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
1899

Сын: Лошкаревы Степан Васильевич

Мать ребёнка: Лошкаревы Варвара Петровна

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
09.01.1900

Жена: Лошкаревы Варвара Петровна

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Метрическая книга бракосочетаний
Рождение ребёнка
17.02.1901

Дочь: Вдонины Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Лошкаревы Варвара Петровна

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
01.05.1905

Дочь: Чуйкова Александра Васильева

Мать ребёнка: Лошкаревы Варвара Петровна

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лошкаревы Григорий Степанович

Мать ребёнка: Лошкаревы Прасковья Дмитриевна

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Метрическая книга умерших
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лошкаревы Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Лошкаревы Варвара Петровна