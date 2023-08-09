Лошкаревы Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения22.01.1865
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1865
Метрическая книга родившихся
Крещение
24.01.1865
Метрическая книга родившихся
Бракосочетание
1884
примерно где то в это время
Рождение ребёнка
09.01.1887
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Лошкаревы Прасковья Дмитриевна
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
10.06.1894
Сын: Лошкаревы Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Лошкаревы Прасковья Дмитриевна
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
1899
Сын: Лошкаревы Степан Васильевич
Мать ребёнка: Лошкаревы Варвара Петровна
Бракосочетание
09.01.1900
Метрическая книга бракосочетаний
Рождение ребёнка
17.02.1901
Дочь: Вдонины Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Лошкаревы Варвара Петровна
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
01.05.1905
Дочь: Чуйкова Александра Васильева
Мать ребёнка: Лошкаревы Варвара Петровна
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лошкаревы Григорий Степанович
Мать ребёнка: Лошкаревы Прасковья Дмитриевна
Метрическая книга умерших
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лошкаревы Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Лошкаревы Варвара Петровна