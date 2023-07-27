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Лошкаревы Михаил Васильевич
Лошкаревы Михаил Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Лошкаревы Василий Степанович
1865 г.р.
Мать
Лошкаревы (Терешкины) Варвара Петровна
1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Лошкаревы Василий Степанович
Мать:
Лошкаревы Варвара Петровна
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