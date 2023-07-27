Лошкаревы (Терешкины) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкаревы (Терешкины) Варвара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Лошкаревы Степан Васильевич

Отец ребёнка: Лошкаревы Василий Степанович

Бракосочетание
09.01.1900

Муж: Лошкаревы Василий Степанович

Метрическая книга бракосочетаний
Рождение ребёнка
17.02.1901

Дочь: Вдонины Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Лошкаревы Василий Степанович

Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
01.05.1905

Дочь: Чуйкова Александра Васильева

Отец ребёнка: Лошкаревы Василий Степанович

Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лошкаревы Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Лошкаревы Василий Степанович