Лошкаревы (Терешкины) Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Лошкаревы Степан Васильевич
Отец ребёнка: Лошкаревы Василий Степанович
Бракосочетание
09.01.1900
Метрическая книга бракосочетаний
Рождение ребёнка
17.02.1901
Дочь: Вдонины Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Лошкаревы Василий Степанович
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
01.05.1905
Дочь: Чуйкова Александра Васильева
Отец ребёнка: Лошкаревы Василий Степанович
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лошкаревы Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Лошкаревы Василий Степанович