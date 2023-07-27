Лошкаревы Прасковья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1884
примерно где то в это время
Рождение ребёнка
09.01.1887
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Лошкаревы Василий Степанович
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
10.06.1894
Сын: Лошкаревы Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Лошкаревы Василий Степанович
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лошкаревы Григорий Степанович
Отец ребёнка: Лошкаревы Василий Степанович
Метрическая книга умерших
Смерть
1897
примерно так