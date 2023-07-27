Лошкаревы Прасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛошкаревы Прасковья Дмитриевна

Лошкаревы Прасковья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1897

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1884

Муж: Лошкаревы Василий Степанович

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
примерно где то в это время
Рождение ребёнка
09.01.1887

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Лошкаревы Василий Степанович

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
10.06.1894

Сын: Лошкаревы Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Лошкаревы Василий Степанович

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лошкаревы Григорий Степанович

Отец ребёнка: Лошкаревы Василий Степанович

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Метрическая книга умерших
Смерть
1897
Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
примерно так
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close