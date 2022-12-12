Алехин Спиридон Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти28.07.1909
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Алехин Семен (?)
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Белоусова Марья Спиридоновна
Мать ребёнка: Алехина Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
06.09.1901
Дочь: Наталья Спиридоновна
Мать ребёнка: Алехина Анна Сергеевна
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Татьяна Спиридоновна
Мать ребёнка: Алехина Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: Алехина Анна Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.07.1909
Похороны
30.07.1909