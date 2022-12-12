Алехин Спиридон Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алехин Спиридон Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

28.07.1909

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Алехин Семен (?)

Мать: Алехина Арина (Ирина) Ильинична

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Белоусова Марья Спиридоновна

Мать ребёнка: Алехина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
06.09.1901

Дочь: Наталья Спиридоновна

Мать ребёнка: Алехина Анна Сергеевна

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Татьяна Спиридоновна

Мать ребёнка: Алехина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: Алехина Анна Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.07.1909
Похороны
30.07.1909
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