Алехина Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Белоусова Марья Спиридоновна
Отец ребёнка: Алехин Спиридон Семенович
Рождение ребёнка
06.09.1901
Дочь: Наталья Спиридоновна
Отец ребёнка: Алехин Спиридон Семенович
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Татьяна Спиридоновна
Отец ребёнка: Алехин Спиридон Семенович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Алехин Спиридон Семенович
Работа или профессия
Неизвестно