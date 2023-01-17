Алехина Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алехина Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Белоусова Марья Спиридоновна

Отец ребёнка: Алехин Спиридон Семенович

Рождение ребёнка
06.09.1901

Дочь: Наталья Спиридоновна

Отец ребёнка: Алехин Спиридон Семенович

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Татьяна Спиридоновна

Отец ребёнка: Алехин Спиридон Семенович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Алехин Спиридон Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
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