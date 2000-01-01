Алехина Арина (Ирина) Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1862 и 1863
Сын: Алехин Демид (Дамиан) Семенович
Отец ребёнка: Алехин Семен (?)
Рождение ребёнка
1870
Сын: Алехин Спиридон Семенович
Отец ребёнка: Алехин Семен (?)
Рождение ребёнка
19.01.1872
Отец ребёнка: Алехин Семен (?)
Рождение ребёнка
До 1885
Отец ребёнка: Алехин Семен (?)
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еркина Фёкла Семеновна
Отец ребёнка: Алехин Семен (?)