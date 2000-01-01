Алехина Арина (Ирина) Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алехина Арина (Ирина) Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1862 и 1863

Сын: Алехин Демид (Дамиан) Семенович

Отец ребёнка: Алехин Семен (?)

Рождение ребёнка
1870

Сын: Алехин Спиридон Семенович

Отец ребёнка: Алехин Семен (?)

Рождение ребёнка
19.01.1872

Сын: Алехин Иван Семенович

Отец ребёнка: Алехин Семен (?)

Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Алехин Василий Семенович

Отец ребёнка: Алехин Семен (?)

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еркина Фёкла Семеновна

Отец ребёнка: Алехин Семен (?)

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