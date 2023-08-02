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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Василиса Саввична
Отец ребёнка: Делиев Савва Георгиевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ирина Саввична
Отец ребёнка: Делиев Савва Георгиевич
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Делиев Савва Георгиевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Пелагея Саввична
Отец ребёнка: Делиев Савва Георгиевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Сарра Саввична
Отец ребёнка: Делиев Савва Георгиевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Делиева Петр Саввич
Отец ребёнка: Делиев Савва Георгиевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Каракут
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Елена Саввична
Отец ребёнка: Делиев Савва Георгиевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Делиева Илья Саввич
Отец ребёнка: Делиев Савва Георгиевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Делиев Михаил Саввич
Отец ребёнка: Делиев Савва Георгиевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Варвара Савична
Отец ребёнка: Делиев Савва Георгиевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Делиев Савва Георгиевич