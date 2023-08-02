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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Василиса Саввична

Отец ребёнка: Делиев Савва Георгиевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ирина Саввична

Отец ребёнка: Делиев Савва Георгиевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Делиев Георгий Саввич

Отец ребёнка: Делиев Савва Георгиевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Пелагея Саввична

Отец ребёнка: Делиев Савва Георгиевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Сарра Саввична

Отец ребёнка: Делиев Савва Георгиевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Делиева Петр Саввич

Отец ребёнка: Делиев Савва Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Каракут
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Елена Саввична

Отец ребёнка: Делиев Савва Георгиевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Делиева Илья Саввич

Отец ребёнка: Делиев Савва Георгиевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Делиев Михаил Саввич

Отец ребёнка: Делиев Савва Георгиевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Варвара Савична

Отец ребёнка: Делиев Савва Георгиевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Делиев Дмитрий Саввич

Отец ребёнка: Делиев Савва Георгиевич